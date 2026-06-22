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В МВД предупредили, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы - РИА Новости, 22.06.2026
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15:34 22.06.2026
В МВД предупредили, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

МВД: ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

© AP Photo / Kiichiro SatoЗначок приложения Chat GPT на экране смартфона
Значок приложения Chat GPT на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Kiichiro Sato
Значок приложения Chat GPT на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алгоритмы искусственного интеллекта могут перенаправлять покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денег.
  • Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом, и копировали информацию брендов, недавно прекративших существование.
  • МВД РФ отметило, что мошеннические сайты были удалены из поискового индекса.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иногда алгоритмы искусственного интеллекта перенаправляют покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денег, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование. В некоторых случаях покупателям предлагали скидки до 80%", - говорится в сообщении.
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МВД пишет, что "ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы", само ссылаясь при этом на публикацию на ресурсе cybernews.com от 8 июня.
В ведомстве отметили, что злоумышленники могли намеренно распространять в сети ложную информацию с фальшивыми отзывами, автоматически генерировать сообщения для форумов и подделывать сведения для индексации. Цель таких действий - исказить обработку и сортировку информации алгоритмами нейросетей.
"В настоящий момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса", - подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители рекомендовали сравнивать данные, полученные от ИИ, с информацией на других поисковых платформах, а также искать официальный первоисточник. Они напомнили, что иногда алгоритмы искусственного интеллекта могут выдавать устаревшие и неактуальные данные.
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