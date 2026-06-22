В МВД предупредили, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

Краткий пересказ от РИА ИИ Алгоритмы искусственного интеллекта могут перенаправлять покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денег.

Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом, и копировали информацию брендов, недавно прекративших существование.

МВД РФ отметило, что мошеннические сайты были удалены из поискового индекса.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иногда алгоритмы искусственного интеллекта перенаправляют покупателей на фейковые интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денег, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Сайты-двойники по продаже вещей и мебели высвечивались в рекомендациях, составленных искусственным интеллектом. Они копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно прекративших существование. В некоторых случаях покупателям предлагали скидки до 80%", - говорится в сообщении

МВД пишет, что "ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы", само ссылаясь при этом на публикацию на ресурсе cybernews.com от 8 июня.

В ведомстве отметили, что злоумышленники могли намеренно распространять в сети ложную информацию с фальшивыми отзывами, автоматически генерировать сообщения для форумов и подделывать сведения для индексации. Цель таких действий - исказить обработку и сортировку информации алгоритмами нейросетей.

"В настоящий момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса", - подчеркнули в ведомстве.