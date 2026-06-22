Рейтинг@Mail.ru
Мусаев пообещал исправить ситуацию в ЦСКА после неудачного прошлого года - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:38 22.06.2026 (обновлено: 12:20 22.06.2026)
Мусаев пообещал исправить ситуацию в ЦСКА после неудачного прошлого года

Мусаев: в ЦСКА все мотивированы исправить ситуацию прошлого сезона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что игроки команды мотивированы улучшить результаты, показанные по итогам сезона-2025/26.
  • ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил РИА Новости, что в столичной команде все мотивированы исправить результат, который армейцы показали по итогам сезона-2025/26.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко. 22 июня команда начинает тренировочный сбор в Новогорске. В выходные армейцы прошли медобследование в "Лужниках".
"У всех хорошее ощущение, настроение, все мотивированы исправить ситуацию, которая у нас была в прошлом году. Поэтому вопрос о нашем настрое риторический. Тут даже не о чем говорить, все настроены на высшие результаты", - сказал Мусаев.
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мусаев заявил, что очень соскучился по футболу
21 июня, 16:32
 
ФутболСпортТамерлан МусаевПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала