Мусаев пообещал исправить ситуацию в ЦСКА после неудачного прошлого года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что игроки команды мотивированы улучшить результаты, показанные по итогам сезона-2025/26.
- ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил РИА Новости, что в столичной команде все мотивированы исправить результат, который армейцы показали по итогам сезона-2025/26.
ЦСКА завершил сезон-2025/26 на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко. 22 июня команда начинает тренировочный сбор в Новогорске. В выходные армейцы прошли медобследование в "Лужниках".
"У всех хорошее ощущение, настроение, все мотивированы исправить ситуацию, которая у нас была в прошлом году. Поэтому вопрос о нашем настрое риторический. Тут даже не о чем говорить, все настроены на высшие результаты", - сказал Мусаев.
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