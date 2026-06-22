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Мухин перешел в "Ростов" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
16:19 22.06.2026 (обновлено: 16:27 22.06.2026)
Мухин перешел в "Ростов"

Мухин покинул ЦСКА и подписал контракт с "Ростовом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксим Мухин
Максим Мухин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Максим Мухин подписал контракт с "Ростовом".
  • Мухин покинул московский ЦСКА по соглашению сторон.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полузащитник Максим Мухин подписал контракт с "Ростовом", сообщается в Telegram-канале футбольной команды.
В понедельник московский ЦСКА сообщил, что футболист, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за "Сочи", покидает команду по соглашению сторон. Контракт игрока со столичным клубом был рассчитан до лета 2026 года.
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Мухин выступал за ЦСКА с 2021 года. В составе армейского клуба он дважды побеждал в Кубке России, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. За армейцев полузащитник провел 70 матчей, забил 3 мяча.
Также в активе полузащитника 15 матчей за основную команду столичного "Локомотива", с которой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.
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