Мухин перешел в "Ростов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Максим Мухин подписал контракт с "Ростовом".
- Мухин покинул московский ЦСКА по соглашению сторон.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полузащитник Максим Мухин подписал контракт с "Ростовом", сообщается в Telegram-канале футбольной команды.
Мухин выступал за ЦСКА с 2021 года. В составе армейского клуба он дважды побеждал в Кубке России, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. За армейцев полузащитник провел 70 матчей, забил 3 мяча.
Также в активе полузащитника 15 матчей за основную команду столичного "Локомотива", с которой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.
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