Крымский мост временно перекрыли в четвертый раз за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в четвертый раз за день.
- Движение было перекрыто в 15:59 мск, причины не назывались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в четвертый раз за день, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 15.59 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.