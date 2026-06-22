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Девочку, которая находилась в компании пьяных взрослых в Москве, нашли - РИА Новости, 22.06.2026
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21:27 22.06.2026
Девочку, которая находилась в компании пьяных взрослых в Москве, нашли

Ярославская: находившуюся в компании пьяных взрослых девочку нашли в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Девочку, которую поздно вечером обнаружили в центре Москвы в компании пьяных взрослых, нашли, она в безопасности, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором девочка сидит в компании пьяных взрослых, плачет и говорит, что хочет к маме.
"В СМИ появилась информация о девочке, которую поздно вечером обнаружили в центре Москвы в компании взрослых, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сообщаю, что ребенок найден и в настоящее время находится в безопасности. Девочка временно находится у родной тети", - говорится в сообщении.
Она отметила, что вместе с коллегами из МВД и социального блока выясняются все обстоятельства произошедшего, рассматриваются вопросы дальнейшего жизнеустройства ребенка. Также устанавливается местонахождение матери и отца девочки.
"Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность женщине, которая не прошла мимо чужой беды. Несмотря на позднее время и сложную ситуацию, она осталась рядом с ребенком, неоднократно обращалась за помощью и сделала все возможное, чтобы девочка не осталась одна", - подчеркнула омбудсмен.
Она уточнила, что именно благодаря таким неравнодушным, ответственным и смелым людям дети получают помощь тогда, когда она особенно необходима.
"Спасибо ей за гражданскую позицию, внимательность и человеческое участие. Ситуацию держу на личном контроле", - добавила омбудсмен.
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