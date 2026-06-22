Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве

Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве

Трех пострадавших госпитализировали после ДТП в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ДТП в Хамовниках трое пострадавших, включая беременную девушку, были госпитализированы.

Авария произошла из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Троим пострадавшим в ДТП в столичных Хамовниках понадобилась медицинская помощь, они госпитализированы, среди них находится беременная девушка, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости о том, что легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт в центре Москвы . Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия. В департаменте транспорта Москвы отметили, что движение в районе ДТП затруднено. В столичной Госавтоинспекции сообщали, что число пострадавших выросло до трех.

"На Новолужнецком проезде водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с четырьмя автомобилями. На место происшествия оперативно прибыли бригада Центра медицины катастроф и бригады скорой помощи. В результате аварии медпомощь понадобилась троим участникам аварии, в том числе беременной женщине", - говорится в сообщении

Отмечается, что для дальнейшего лечения девушка была госпитализирована в перинатальный центр имени Юдина. Двое пострадавших - в ГКБ имени Пирогова и НИИ СП имени Склифосовского, где им оказывают медицинскую помощь в полном объеме.