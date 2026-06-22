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В центре Москвы легковушка въехала в стоящий автомобиль - РИА Новости, 22.06.2026
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17:36 22.06.2026 (обновлено: 19:01 22.06.2026)
В центре Москвы легковушка въехала в стоящий автомобиль

В центре Москвы легковушка въехала в стоящий из-за неисправности автомобиль

© Московская медицина/TelegramПоследствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве
Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Московская медицина/Telegram
Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве легковой автомобиль въехал в транспортное средство, которое стояло из-за технической неисправности.
  • В результате ДТП пострадали два человека.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт в центре Москвы, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня около 16.20 по адресу Новолужнецкий проезд, д. 13 водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на стоящее из-за технической неисправности транспортное средство", - сказали в пресс-службе.
В результате ДТП пострадали два человека, отметили в ведомстве.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.
"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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