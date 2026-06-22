Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве

Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве

В центре Москвы легковушка въехала в стоящий автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве легковой автомобиль въехал в транспортное средство, которое стояло из-за технической неисправности.

В результате ДТП пострадали два человека.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт в центре Москвы, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"По предварительным данным, сегодня около 16.20 по адресу Новолужнецкий проезд, д. 13 водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на стоящее из-за технической неисправности транспортное средство", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали два человека, отметили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.