В центре Москвы легковушка въехала в стоящий автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве легковой автомобиль въехал в транспортное средство, которое стояло из-за технической неисправности.
- В результате ДТП пострадали два человека.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт в центре Москвы, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня около 16.20 по адресу Новолужнецкий проезд, д. 13 водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на стоящее из-за технической неисправности транспортное средство", - сказали в пресс-службе.
В результате ДТП пострадали два человека, отметили в ведомстве.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.
"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.