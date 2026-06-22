Савеловский тоннель на северо-востоке Москвы отремонтируют в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к текущему ремонту Савеловского транспортного тоннеля на северо-востоке Москвы.
- Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
- В рамках проекта в тоннеле смонтируют новое облицовочное покрытие стен типа «Фронтон», общая площадь работ составит почти 5 тысяч квадратных метров.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к текущему ремонту Савеловского транспортного тоннеля на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году отремонтируем Савеловский транспортный тоннель, который проходит под Савеловской эстакадой и связывает улицы Бутырский Вал и Сущевский Вал", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
"В рамках проекта в тоннеле смонтируем новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установим металлический каркас, на который затем будут крепиться облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составит почти 5 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.