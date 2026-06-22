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В Челябинске женщина под влиянием мошенников подожгла свою квартиру - РИА Новости, 22.06.2026
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15:14 22.06.2026
В Челябинске женщина под влиянием мошенников подожгла свою квартиру

Жительница Челябинска под влиянием мошенников подожгла свою квартиру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Челябинска под влиянием мошенников перевела им 40 тысяч рублей и устроила возгорание в своей квартире.
  • Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 40-летней челябинки.
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Челябинска под влиянием мошенников подожгла свою квартиру и перевела им деньги, полиция возбудила уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
По данным полиции, женщина, находясь под влиянием мошенников, перевела им 40 тысяч рублей и устроила возгорание в своей квартире.
"В отделе полиции "Курчатовский" возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту совершения в отношении 40-летней челябинки мошеннических действий", - сказала собеседница агентства.
Полицейские в очередной раз призывают граждан не совершать по указанию незнакомцев необдуманных поступков, не переводить и не передавать никому денежные средства.
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