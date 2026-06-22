В Челябинске женщина под влиянием мошенников подожгла свою квартиру

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Челябинска под влиянием мошенников перевела им 40 тысяч рублей и устроила возгорание в своей квартире.

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 40-летней челябинки.

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн - РИА Новости. Жительница Челябинска под влиянием мошенников подожгла свою квартиру и перевела им деньги, полиция возбудила уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

По данным полиции, женщина, находясь под влиянием мошенников, перевела им 40 тысяч рублей и устроила возгорание в своей квартире.

"В отделе полиции "Курчатовский" возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту совершения в отношении 40-летней челябинки мошеннических действий", - сказала собеседница агентства.