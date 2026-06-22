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Мошенники предлагают россиянам стройматериалы по ценам ниже рыночных - РИА Новости, 22.06.2026
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01:40 22.06.2026
Мошенники предлагают россиянам стройматериалы по ценам ниже рыночных

РИА Новости: мошенники обманывают россиян в сделках со стройматериалами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных на популярных площадках объявлений и в соцсетях.
  • Продавцы требуют предоплату, после чего исчезают.
  • В «Мошеловке» Народного фронта советуют не вносить предоплату, если не видели товар и продавца вживую, и проверять среднерыночную стоимость позиций.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мошенники на популярных площадках объявлений и в соцсетях предлагают россиянам строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"На популярных площадках объявлений и в соцсетях появляются предложения о продаже строительных материалов по ценам значительно ниже рыночных. Продавцы объясняют это "ликвидацией склада" или "остатками от крупного объекта". От покупателя требуют полную или частичную предоплату для "фиксации цены" или оформления доставки, после чего продавец исчезает", - рассказали там.
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Целевой группой такой схемы являются дачники, владельцы загородных участков, те, кто планируют ремонт. Схема актуальна для июня, поскольку в этом месяце традиционный старт масштабных строительных и ремонтных работ. "На фоне сезонного роста цен потребители активно ищут, где купить материалы дешевле", - уточняют в "Мошеловке".
"Никогда не вносите предоплату на сайтах объявлений, если не видели товар и продавца вживую. Слишком низкая цена (в два раза ниже рыночной) - явный признак обмана, проверяйте среднерыночную стоимость позиций", - советуют там.
В "Мошеловке" также рекомендуют пользоваться только безопасными встроенными сервисами сделок крупных платформ, которые удерживают деньги до подтверждения получения товара.
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