Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу экс-замминистра обороны Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший замминистра обороны Тимур Иванов направил обращение в военкомат с просьбой отпустить его на СВО, но не получил ответа.
- 15 июля Мосгорсуд рассмотрит жалобу Иванова на решение Мещанского суда, который отклонил его требования.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил ему на обращение об отправке на СВО, сообщили РИА Новости в суде.
В октябре прошлого года Иванов направил в военкомат обращение с просьбой отпустить его на СВО. Не получив ответа, он подал иск, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд отклонил его требования.
"В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на решение Мещанского районного суда… Судебное заседание назначено на 15 июля 2026 года", - сказала собеседница агентства.
В ходе рассмотрения иска в Мещанском суде защита Иванова указывала, что он не получил на свое обращение никакого ответа: ни отказа, ни разрешения уйти на фронт.