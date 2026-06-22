Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу экс-замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил ему на обращение об отправке на СВО, сообщили РИА Новости в суде.