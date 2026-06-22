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Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 22.06.2026
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19:43 22.06.2026
Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу Тимура Иванова на решение по иску к военкомату

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший замминистра обороны Тимур Иванов направил обращение в военкомат с просьбой отпустить его на СВО, но не получил ответа.
  • 15 июля Мосгорсуд рассмотрит жалобу Иванова на решение Мещанского суда, который отклонил его требования.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 15 июля рассмотрит жалобу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил ему на обращение об отправке на СВО, сообщили РИА Новости в суде.
В октябре прошлого года Иванов направил в военкомат обращение с просьбой отпустить его на СВО. Не получив ответа, он подал иск, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд отклонил его требования.
Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на решение Мещанского районного суда… Судебное заседание назначено на 15 июля 2026 года", - сказала собеседница агентства.
В ходе рассмотрения иска в Мещанском суде защита Иванова указывала, что он не получил на свое обращение никакого ответа: ни отказа, ни разрешения уйти на фронт.
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