Мишустин рассказал о выделении средств на строительство кампусов вузов

Мишустин также отметил, что сегодня для студентов уже создано более 30 пространств - это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой, работают в библиотеках, читальных залах.

"Это также и досуговые центры, спортивная инфраструктура, где есть возможности и для творчества, и тренировок, занятий спортом. Конечно же, комфортные общежития для многих молодых людей, которые приезжают учиться в вуз из других городов, регионов, они решают проблему с проживанием, еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности", - сказал Мишустин.