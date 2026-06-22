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Мишустин рассказал о выделении средств на строительство кампусов вузов - РИА Новости, 22.06.2026
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16:31 22.06.2026
Мишустин рассказал о выделении средств на строительство кампусов вузов

Мишустин: кабмин выделил средства на постройку кампусов вузов в четырех регионах

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России выделит более 31,5 миллиарда рублей на создание кампусов вузов в Башкирии, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях в течение трех лет.
  • Почти 14 миллиардов рублей будут направлены регионам на текущий год, и еще свыше 17,5 миллиарда — на два последующие года.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что эти средства помогут регионам закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске в запланированные сроки.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выделенные кабмином средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее глава правительства подписал распоряжение, согласно которому кабмин в течение трех лет выделит более 31,5 миллиарда рублей на создание кампусов вузов в Башкирии, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях.
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"Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год, и еще свыше 17,5 миллиарда - на два последующие года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Ну и без сомнения ввести их в эксплуатацию", - сказал Мишустин в понедельник во время совещания с вице-премьерами.
Председатель правительства попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на контроле вопрос реализации программы.
Мишустин также отметил, что сегодня для студентов уже создано более 30 пространств - это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой, работают в библиотеках, читальных залах.
"Это также и досуговые центры, спортивная инфраструктура, где есть возможности и для творчества, и тренировок, занятий спортом. Конечно же, комфортные общежития для многих молодых людей, которые приезжают учиться в вуз из других городов, регионов, они решают проблему с проживанием, еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности", - сказал Мишустин.
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