Мишустин рассказал о выделении средств на строительство кампусов вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России выделит более 31,5 миллиарда рублей на создание кампусов вузов в Башкирии, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях в течение трех лет.
- Почти 14 миллиардов рублей будут направлены регионам на текущий год, и еще свыше 17,5 миллиарда — на два последующие года.
- Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что эти средства помогут регионам закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске в запланированные сроки.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выделенные кабмином средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее глава правительства подписал распоряжение, согласно которому кабмин в течение трех лет выделит более 31,5 миллиарда рублей на создание кампусов вузов в Башкирии, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях.
"Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год, и еще свыше 17,5 миллиарда - на два последующие года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Ну и без сомнения ввести их в эксплуатацию", - сказал Мишустин в понедельник во время совещания с вице-премьерами.
Председатель правительства попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на контроле вопрос реализации программы.
Мишустин также отметил, что сегодня для студентов уже создано более 30 пространств - это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой, работают в библиотеках, читальных залах.
"Это также и досуговые центры, спортивная инфраструктура, где есть возможности и для творчества, и тренировок, занятий спортом. Конечно же, комфортные общежития для многих молодых людей, которые приезжают учиться в вуз из других городов, регионов, они решают проблему с проживанием, еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности", - сказал Мишустин.