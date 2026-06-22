Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Франции Поль-Антуан Андреани, глава мотоклуба Корсики «Ночные волки», внесен в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения в базу стали пророссийские настроения Андреани, его посещения России и публикации фотографий с российскими флагами.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава мотоклуба Корсики "Ночные волки", гражданин Франции Поль-Антуан Андреани внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Его персональные данные опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротворец" обвиняет главу мотоклуба в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он поддерживает пророссийские настроения в мотоклубе, многократно посещал Россию, а также публиковал фотографии с российскими флагами.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Министра спорта Тувы внесли в базу "Миротворца"
Вчера, 10:25