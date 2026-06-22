Министра спорта Тувы внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Тувы Владимир Тулуш был внесен в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения в базу стало участие в сборе средств и передаче экипировки участникам специальной военной операции.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр спорта Тувы, заслуженный тренер России по спортивной борьбе Владимир Тулуш был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Тулуша были опубликованы на сайте в воскресенье вечером. "Миротворец" обвиняет его в поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он помог собрать 1,5 миллиона рублей на нужды солдат СВО, а также участвовал в церемонии передачи филиалом государственного фонда "Защитники Отечества" экипировки для занятия сленж-хоккеем участникам специальной военной операции в рамках их спортивной реабилитации.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.