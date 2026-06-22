Для решения ситуации с детским отдыхом в Крыму создали оперштаб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Крым с 22 июня до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
- Для решения ситуации, связанной с приостановкой детского отдыха в Крыму, Министерством просвещения России создан оперативный штаб.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оперативный штаб создан для решения ситуации, связанной с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, сообщили РИА Новости в Министерстве просвещения России.
Глава региона Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.
"Ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле Министерства просвещения России. Для решения вопросов создан оперативный штаб", — рассказали в пресс-службе ведомства.