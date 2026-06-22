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Для решения ситуации с детским отдыхом в Крыму создали оперштаб - РИА Новости, 22.06.2026
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13:08 22.06.2026 (обновлено: 19:53 22.06.2026)
Для решения ситуации с детским отдыхом в Крыму создали оперштаб

Минпросвещения: для решения ситуации с детским отдыхом в Крыму создали оперштаб

© РИА Новости / Олеся Печенкина | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Крым с 22 июня до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
  • Для решения ситуации, связанной с приостановкой детского отдыха в Крыму, Министерством просвещения России создан оперативный штаб.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оперативный штаб создан для решения ситуации, связанной с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, сообщили РИА Новости в Министерстве просвещения России.
Глава региона Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.
"Ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле Министерства просвещения России. Для решения вопросов создан оперативный штаб", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Дети в лагере - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Минпросвещения контролирует ситуацию с приостановкой отдыха детей в Крыму
Вчера, 12:30
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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