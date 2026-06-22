Минпросвещения предложит детям альтернативу отдыху в Крыму

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Всем детям в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму будут предложены альтернативные варианты отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России", - говорится в сообщении.