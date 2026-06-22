Минпросвещения предложит детям альтернативу отдыху в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября.
- Детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Всем детям в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму будут предложены альтернативные варианты отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
"Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России", - говорится в сообщении.