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Минпросвещения предложит детям альтернативу отдыху в Крыму - РИА Новости, 22.06.2026
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12:45 22.06.2026
Минпросвещения предложит детям альтернативу отдыху в Крыму

Минпросвещения: детям предложат альтернативу отдыху в Крыму

© РИА Новости / Олеся Печенкина | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября.
  • Детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Всем детям в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму будут предложены альтернативные варианты отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
"Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России", - говорится в сообщении.
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