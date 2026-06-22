Минпросвещения организовало вывоз детей из "Артека"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания.
- Сопровождающих детей координируют представители спецслужб.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания, сопровождающих координируют представители спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.
"В настоящее время организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб", — говорится в сообщении.