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Минпросвещения организовало вывоз детей из "Артека" - РИА Новости, 22.06.2026
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12:31 22.06.2026 (обновлено: 23:33 22.06.2026)
Минпросвещения организовало вывоз детей из "Артека"

Минпросвещения: ведется вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Международный детский центр "Артек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания.
  • Сопровождающих детей координируют представители спецслужб.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания, сопровождающих координируют представители спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.
"В настоящее время организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб", — говорится в сообщении.
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