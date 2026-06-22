Минобороны раскрыло, как советский народ вставал на защиту Родины

Бойцы РККА на занятиях на территории казарм имени Ворошилова, Москва, август 1941 года. Архивное фото

Бойцы РККА на занятиях на территории казарм имени Ворошилова, Москва, август 1941 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство обороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о начале Великой Отечественной войны и формировании народного ополчения.

Уже 22 июня 1941 года советские граждане начали активно присоединяться к народному ополчению, а 24 июня Совнарком принял постановление о создании истребительных батальонов.

Народное ополчение стало символом единства армии и народа и сыграло важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны.

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Министерство обороны России обнародовало рассекреченные архивные документы из фондов Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ, как советский народ вставал на защиту Родины 22 июня в 1941 году.

В пресс-релизе военного ведомства говорится, что архивные записи "посвящаются воинам-ополченцам – тем, кто не ждал приказа, а по зову сердца встал на защиту Родины, ведь Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года".

"Уже на следующий день в 14 военных округах объявили мобилизацию, но тысячи людей, не подлежавших призыву, сами пришли в военкоматы. Так началось формирование народного ополчения – одной из самых массовых форм участия советских граждан в борьбе с фашизмом", — говорится в сообщении.

Двадцать четвертого июня 1941 года Совнарком принял постановление о создании истребительных батальонов для охраны тыла и борьбы с диверсантами.

"Вслед за этим на предприятиях рабочие начали самостоятельно формировать отряды добровольцев. Инициатива шла снизу – люди требовали отправить их на фронт", — рассказали в ведомстве.

В документах также говорится о том, как быстро формировалась соединения народного ополчения.

"Двадцать седьмого июня в Ленинграде , которому угрожала непосредственная опасность, приняли решение создать армию народного ополчения. Уже 28 июня были образованы Военный совет, штаб и отдел политуправы. Запись добровольцев началась 30 июня. Первоначально планировалось сформировать семь дивизий общей численностью 100 тысяч человек, но позднее численность увеличили до 200 тысяч", — говорится в сообщении.

Кроме этого в Москве 4 июля ГКО принял постановление "О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения".

"За несколько дней – со 2 по 6 июля – было сформировано 12 дивизий по производственно-территориальному принципу. Каждое предприятие давало свой полк или батальон. Всего в 16 московских дивизиях насчитывалось свыше 165 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Третьего июля 1941 года Иосиф Сталин обратился к народу по радио с призывом подняться на освободительную войну.

"Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения… В каждом городе, которому угрожает опасность, мы должны создать такое народное ополчение", – говорилось в обращении.

В архивах говорится, что "народное ополчение стало символом единства армии и народа".

"Оно (Народное ополчение. — Прим. ред.) позволило задержать врага на подступах к Москве и Ленинграду, дать время на перегруппировку и подготовку резервов. Гитлеровский план молниеносной войны был сорван, а миф о непобедимости вермахта – развеян", — рассказали в военном ведомстве.