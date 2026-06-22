Минобороны раскрыло, как советский народ вставал на защиту Родины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство обороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о начале Великой Отечественной войны и формировании народного ополчения.
- Уже 22 июня 1941 года советские граждане начали активно присоединяться к народному ополчению, а 24 июня Совнарком принял постановление о создании истребительных батальонов.
- Народное ополчение стало символом единства армии и народа и сыграло важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны.
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Министерство обороны России обнародовало рассекреченные архивные документы из фондов Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ, как советский народ вставал на защиту Родины 22 июня в 1941 году.
В пресс-релизе военного ведомства говорится, что архивные записи "посвящаются воинам-ополченцам – тем, кто не ждал приказа, а по зову сердца встал на защиту Родины, ведь Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года".
"Уже на следующий день в 14 военных округах объявили мобилизацию, но тысячи людей, не подлежавших призыву, сами пришли в военкоматы. Так началось формирование народного ополчения – одной из самых массовых форм участия советских граждан в борьбе с фашизмом", — говорится в сообщении.
Двадцать четвертого июня 1941 года Совнарком принял постановление о создании истребительных батальонов для охраны тыла и борьбы с диверсантами.
"Вслед за этим на предприятиях рабочие начали самостоятельно формировать отряды добровольцев. Инициатива шла снизу – люди требовали отправить их на фронт", — рассказали в ведомстве.
В документах также говорится о том, как быстро формировалась соединения народного ополчения.
"Двадцать седьмого июня в Ленинграде, которому угрожала непосредственная опасность, приняли решение создать армию народного ополчения. Уже 28 июня были образованы Военный совет, штаб и отдел политуправы. Запись добровольцев началась 30 июня. Первоначально планировалось сформировать семь дивизий общей численностью 100 тысяч человек, но позднее численность увеличили до 200 тысяч", — говорится в сообщении.
Кроме этого в Москве 4 июля ГКО принял постановление "О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения".
"За несколько дней – со 2 по 6 июля – было сформировано 12 дивизий по производственно-территориальному принципу. Каждое предприятие давало свой полк или батальон. Всего в 16 московских дивизиях насчитывалось свыше 165 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Третьего июля 1941 года Иосиф Сталин обратился к народу по радио с призывом подняться на освободительную войну.
"Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения… В каждом городе, которому угрожает опасность, мы должны создать такое народное ополчение", – говорилось в обращении.
В архивах говорится, что "народное ополчение стало символом единства армии и народа".
"Оно (Народное ополчение. — Прим. ред.) позволило задержать врага на подступах к Москве и Ленинграду, дать время на перегруппировку и подготовку резервов. Гитлеровский план молниеносной войны был сорван, а миф о непобедимости вермахта – развеян", — рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны России добавили, что подвиг ополченцев навсегда останется в памяти потомков как образец высочайшего патриотизма.