МИД прояснил порядок голосования россиян, работающих за рубежом в сфере АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД РФ планирует развернуть отдельные участковые комиссии для голосования россиян, работающих за рубежом.
- Комиссии будут созданы для сотрудников, занятых на строительстве АЭС и в нефтедобыче.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МИД РФ развернет отдельные участковые комиссии для голосования россиян, работающих за рубежом на строительстве АЭС и в нефтедобыче, сказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ряде государств, где имеются объекты экономоператоров с существенным российским контингентом (площадки строительства АЭС, нефтедобыча и другие), планируем развернуть на них отдельные участковые комиссии под эгидой наших посольств и консульских учреждений", - сказала она.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.