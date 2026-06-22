МИД прояснил порядок голосования россиян, работающих за рубежом в сфере АЭС

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МИД РФ развернет отдельные участковые комиссии для голосования россиян, работающих за рубежом на строительстве АЭС и в нефтедобыче, сказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ряде государств, где имеются объекты экономоператоров с существенным российским контингентом (площадки строительства АЭС, нефтедобыча и другие), планируем развернуть на них отдельные участковые комиссии под эгидой наших посольств и консульских учреждений", - сказала она.