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В Бишкеке возложили цветы к Вечному огню к годовщине начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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15:11 22.06.2026 (обновлено: 15:18 22.06.2026)
В Бишкеке возложили цветы к Вечному огню к годовщине начала ВОВ

Посвященное годовщине начала ВОВ мероприятие прошло в Бишкеке

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкВозложение цветов к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Возложение цветов к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Возложение цветов к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • В мероприятии приняли участие посол России в Киргизии Сергей Вакунов, атташе по вопросам обороны при посольстве России Игорь Довбня, главы дипмиссий дружественных государств и сотрудники российских загранучреждений.
  • Мемориальные акции, направленные на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, прошли на братском кладбище «Кызыл-Аскер» и Северном кладбище, а также в десятках городов и сел республики.
БИШКЕК, 22 июн - РИА Новости. В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе посольства России в Киргизии.
"В День памяти и скорби в Бишкеке состоялась традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в мероприятии, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие посол России в Киргизии Сергей Вакунов, атташе по вопросам обороны при посольстве России Игорь Довбня, главы дипмиссий дружественных государств, а также сотрудники российских загранучреждений.
Также приуроченные к годовщине начала войны мемориальные акции прошли ранее на братском кладбище "Кызыл-Аскер" и Северном кладбище. Они были направлены на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Помимо этого, в десятках городов и сел республики прошли акции "Свеча памяти" и "Возвращение имени".
На фронты Великой Отечественной войны из Советской Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 73 человека за боевые подвиги были удостоены званий Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды.
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