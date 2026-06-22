Возложение цветов к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

Возложение цветов к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

В Бишкеке возложили цветы к Вечному огню к годовщине начала ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие посол России в Киргизии Сергей Вакунов, атташе по вопросам обороны при посольстве России Игорь Довбня, главы дипмиссий дружественных государств и сотрудники российских загранучреждений.

Мемориальные акции, направленные на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, прошли на братском кладбище «Кызыл-Аскер» и Северном кладбище, а также в десятках городов и сел республики.

БИШКЕК, 22 июн - РИА Новости. В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе посольства России в Киргизии.

"В День памяти и скорби в Бишкеке состоялась традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие посол России Киргизии Сергей Вакунов, атташе по вопросам обороны при посольстве России Игорь Довбня, главы дипмиссий дружественных государств, а также сотрудники российских загранучреждений.

Также приуроченные к годовщине начала войны мемориальные акции прошли ранее на братском кладбище "Кызыл-Аскер" и Северном кладбище. Они были направлены на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, в десятках городов и сел республики прошли акции "Свеча памяти" и "Возвращение имени".