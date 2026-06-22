Россия и Иран призвали соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители России и Ирана на консультациях внешнеполитических ведомств в Москве отметили, что все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона по завершении противостояния, сообщили в МИД РФ.