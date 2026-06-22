Россия и Иран призвали соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители России и Ирана провели консультации внешнеполитических ведомств в Москве.
- На консультациях отметили важность строгого соблюдения договоренностей Тегерана и Вашингтона по завершении противостояния на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители России и Ирана на консультациях внешнеполитических ведомств в Москве отметили, что все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона по завершении противостояния, сообщили в МИД РФ.
"Отмечена важность строгого соблюдения достигнутых договоренностей и их добросовестного выполнения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, что способствовало бы общей стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и Ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.