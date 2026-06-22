Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран призвали соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 22.06.2026 (обновлено: 20:50 22.06.2026)
Россия и Иран призвали соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона

РФ и Иран отметили необходимость соблюдения меморандума Тегерана и Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители России и Ирана провели консультации внешнеполитических ведомств в Москве.
  • На консультациях отметили важность строгого соблюдения договоренностей Тегерана и Вашингтона по завершении противостояния на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители России и Ирана на консультациях внешнеполитических ведомств в Москве отметили, что все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны соблюдать договоренности Тегерана и Вашингтона по завершении противостояния, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, консультации между представителями МИД РФ и МИД Ирана прошли в Москве в понедельник. В фокусе были перспективы реализации меморандума Тегерана и Вашингтона о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке.
"Отмечена важность строгого соблюдения достигнутых договоренностей и их добросовестного выполнения всеми вовлеченными в вооруженное противостояние сторонами, что способствовало бы общей стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и Ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Иран согласится на инспекции по ядерной программе, считает Трамп
Вчера, 20:20
 
В миреРоссияИранТегеран (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала