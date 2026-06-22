Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Зампред Совбеза в День памяти и скорби приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Видео с церемонии опубликовано в его канале на платформе Max.
"Вечная память героям, павшим за Родину!" - написал Медведев.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.