Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Зампред Совбеза в День памяти и скорби приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Видео с церемонии опубликовано в его канале на платформе Max.