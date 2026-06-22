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Точная цифра потерь мирного населения в ВОВ неизвестна, заявил Мединский - РИА Новости, 22.06.2026
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17:20 22.06.2026
Точная цифра потерь мирного населения в ВОВ неизвестна, заявил Мединский

Мединский: точная цифра потерь мирного населения в годы ВОВ все еще неизвестна

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что потери среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны составляют от 13 до 17 миллионов человек.
  • Он отметил, что факт геноцида в годы войны признан международными решениями в отношении евреев, цыган и сербов, но не в отношении "народа-победителя".
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Точная цифра потерь среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны до сих пор неизвестна, они приблизительно составляют от 13 до 17 миллионов человек, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский в понедельник принял участие в открытии национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. Он отметил, что международными решениями факт геноцида в годы войны признан в отношении евреев, цыган и сербов, но не "народа-победителя".
"В действительности потери, понесенные среди мирного населения - стариков, женщин, детей Советского Союза - беспрецедентны. Точную цифру мы до сих пор не знаем. Она где-то между 13, наверное, 15-17 миллионов человек", - сказал он журналистам.
По словам Мединского, эти данные подлежат уточнению и соответствующая работа ведется историками.
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