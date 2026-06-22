Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что потери среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны составляют от 13 до 17 миллионов человек.

Он отметил, что факт геноцида в годы войны признан международными решениями в отношении евреев, цыган и сербов, но не в отношении "народа-победителя".

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Точная цифра потерь среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны до сих пор неизвестна, они приблизительно составляют от 13 до 17 миллионов человек, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский в понедельник принял участие в открытии национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. Он отметил, что международными решениями факт геноцида в годы войны признан в отношении евреев, цыган и сербов, но не "народа-победителя".

"В действительности потери, понесенные среди мирного населения - стариков, женщин, детей Советского Союза - беспрецедентны. Точную цифру мы до сих пор не знаем. Она где-то между 13, наверное, 15-17 миллионов человек", - сказал он журналистам.