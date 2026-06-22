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Мединский напомнил последователям нацизма о народном сопротивлении в России - РИА Новости, 22.06.2026
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16:58 22.06.2026
Мединский напомнил последователям нацизма о народном сопротивлении в России

Мединский: при давлении на Россию распрямляется пружина народного сопротивления

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мединский заявил, что современные последователи идей нацизма должны помнить о силе народного сопротивления в России.
  • Он подчеркнул, что жестокость нацистов во время попытки захвата СССР привела к укреплению воли советского народа к сопротивлению и победе.
  • По словам Мединского, чем больше давления оказывается на российский народ, тем сильнее будет его сопротивление.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Современным последователям идей нацизма стоит помнить о том, как яростно распрямляется пружина народного сопротивления в России при давлении на страну, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский в понедельник принял участие в открытии национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. Он отметил, что самый главный вывод, который он сделал после посещения музея, "скорее парадоксальный": нацисты, пытаясь захватить нашу страну, вели кампанию "сверхжестокости" и думали таким образом сломить сопротивление советских людей.
"Они решили жестокостью подавить волю к сопротивлению, но добились совершенно обратного эффекта: эта воля к сопротивлению и воля к победе многократно укрепились. И никакая германская машина, никакая европейская машина уничтожения уже ничего не могла сделать с этой пружиной распрямившейся воли советского народа", - подчеркнул Мединский.
Он отметил, что сопротивление советских людей было для оккупантов совершенно неожиданным, несмотря на жестокость кампании, какой не было нигде в Европе.
"Я думаю, что всем современным последователям идей нацизма надо помнить этот простой урок истории: чем больше давления оказывается на наш народ и нашу страну, тем с большей яростью распрямится пружина народной мести и народного сопротивления", - сказал Мединский.
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