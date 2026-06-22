Краткий пересказ от РИА ИИ Мединский заявил, что современные последователи идей нацизма должны помнить о силе народного сопротивления в России.

Он подчеркнул, что жестокость нацистов во время попытки захвата СССР привела к укреплению воли советского народа к сопротивлению и победе.

По словам Мединского, чем больше давления оказывается на российский народ, тем сильнее будет его сопротивление.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Современным последователям идей нацизма стоит помнить о том, как яростно распрямляется пружина народного сопротивления в России при давлении на страну, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский в понедельник принял участие в открытии национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. Он отметил, что самый главный вывод, который он сделал после посещения музея, "скорее парадоксальный": нацисты, пытаясь захватить нашу страну, вели кампанию "сверхжестокости" и думали таким образом сломить сопротивление советских людей.

"Они решили жестокостью подавить волю к сопротивлению, но добились совершенно обратного эффекта: эта воля к сопротивлению и воля к победе многократно укрепились. И никакая германская машина, никакая европейская машина уничтожения уже ничего не могла сделать с этой пружиной распрямившейся воли советского народа", - подчеркнул Мединский.

Он отметил, что сопротивление советских людей было для оккупантов совершенно неожиданным, несмотря на жестокость кампании, какой не было нигде в Европе.