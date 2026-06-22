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Тело мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии нашли на восьмой день поисков - РИА Новости, 22.06.2026
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17:29 22.06.2026
Тело мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии нашли на восьмой день поисков

МЧС: тело мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии нашли на восьмой день поисков

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияПоиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик, которого унесло течением.
  • Тело мальчика обнаружили на восьмой день поисков, после чего поисково-спасательные работы были официально завершены.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика обнаружили на восьмой день поисков, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ведомство 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа.
"В 16.50 мск было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС (центр управления кризисными ситуациями - ред.) Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.
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