Тело мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии нашли на восьмой день поисков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик, которого унесло течением.
- Тело мальчика обнаружили на восьмой день поисков, после чего поисково-спасательные работы были официально завершены.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Тело пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика обнаружили на восьмой день поисков, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ведомство 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа.
"В 16.50 мск было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС (центр управления кризисными ситуациями - ред.) Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.