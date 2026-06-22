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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве в ближайший час - РИА Новости, 22.06.2026
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12:37 22.06.2026 (обновлено: 12:46 22.06.2026)
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве в ближайший час

МЧС: усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Москве в ближайший час

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСильный ветер в Москве
Сильный ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сильный ветер в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду до 21:00 22 июня.
  • В столице прогнозируются сильные ливни, грозы с градом.
  • Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать осторожность и избегать опасных ситуаций.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Усиление порывов ветра до 20 метров в секунду ожидается в ближайший час с сохранением до девяти вечера понедельника на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 21.00 22 июня в отдельных районах Москвы ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в столице прогнозируются сильные ливни, грозы с градом.
Спасатели рекомендуют водителям в непогоду значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать машины возле деревьев. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
"При необходимости звоните по телефонам "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01", - резюмирует главк.
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