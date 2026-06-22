МЧС предупредило об усилении ветра в Москве в ближайший час

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду до 21:00 22 июня.

В столице прогнозируются сильные ливни, грозы с градом.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать осторожность и избегать опасных ситуаций.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Усиление порывов ветра до 20 метров в секунду ожидается в ближайший час с сохранением до девяти вечера понедельника на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В ближайший час с сохранением до 21.00 22 июня в отдельных районах Москвы ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в столице прогнозируются сильные ливни, грозы с градом.

Спасатели рекомендуют водителям в непогоду значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать машины возле деревьев. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.