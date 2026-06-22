Стала известна предполагаемая причина пожара в жилом доме в Новосибирске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в жилом доме на улице Народной в Новосибирске произошел утром 19 июня после взрыва газовоздушной смеси.
- Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
- В результате пожара повреждены квартира на втором этаже и кровля дома на общей площади 600 квадратных метров, два человека пострадали.
НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования стало предполагаемой причиной крупного пожара в жилом доме в Новосибирске, которому предшествовал взрыв газа, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
Пожар в жилом доме на улице Народной произошел утром 19 июня после взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир дома по улице Народной в Новосибирске. Два человека пострадали, один из них госпитализирован в реанимацию ожогового центра в тяжелом состоянии. Пожарные спасли четырех человек. Возбуждено уголовное дело.
"Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что на момент прибытия первого пожарно‑спасательного подразделения в многоквартирном жилом доме переменной этажности горела квартира на втором этаже, огонь распространялся на кровлю. Из дома самостоятельно вышли девять человек.
Около полутора часов потребовалось для ликвидации открытого огня, уточнили в ведомстве. В результате пожара повреждены квартира на втором этаже и кровля дома на общей площади 600 квадратных метров.
"Одна из женщин госпитализирована в реанимацию ожогового центра, другая — госпитализирована с отравлением продуктами горения. Всего в доме проживали 37 человек, все размещены у родственников", - добавили в ГУМЧС.
Нарушения при эксплуатации газового оборудования могли стать причиной пожара в доме в Новосибирске