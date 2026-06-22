Тушение пожара в жилом доме в Калининском районе в Новосибирске

Тушение пожара в жилом доме в Калининском районе в Новосибирске

Стала известна предполагаемая причина пожара в жилом доме в Новосибирске

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар в жилом доме на улице Народной в Новосибирске произошел утром 19 июня после взрыва газовоздушной смеси.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

В результате пожара повреждены квартира на втором этаже и кровля дома на общей площади 600 квадратных метров, два человека пострадали.

НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования стало предполагаемой причиной крупного пожара в жилом доме в Новосибирске, которому предшествовал взрыв газа, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.

Пожар в жилом доме на улице Народной произошел утром 19 июня после взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир дома по улице Народной в Новосибирске . Два человека пострадали, один из них госпитализирован в реанимацию ожогового центра в тяжелом состоянии. Пожарные спасли четырех человек. Возбуждено уголовное дело.

"Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении

В главке отметили, что на момент прибытия первого пожарно‑спасательного подразделения в многоквартирном жилом доме переменной этажности горела квартира на втором этаже, огонь распространялся на кровлю. Из дома самостоятельно вышли девять человек.

Около полутора часов потребовалось для ликвидации открытого огня, уточнили в ведомстве. В результате пожара повреждены квартира на втором этаже и кровля дома на общей площади 600 квадратных метров.

"Одна из женщин госпитализирована в реанимацию ожогового центра, другая — госпитализирована с отравлением продуктами горения. Всего в доме проживали 37 человек, все размещены у родственников", - добавили в ГУМЧС.