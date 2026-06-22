Матвиенко считает появление сильного лидера в непростые времена благом

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Исторический опыт показывает, что запрос на сильного национального лидера возникает в любой стране объективно, как правило, в непростые времена, зачастую - это благо для государства, все зависит от тех принципов и ценностей, которыми он руководствуется, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.