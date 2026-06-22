Матвиенко считает появление сильного лидера в непростые времена благом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что запрос на сильного национального лидера возникает в любой стране объективно, как правило, в непростые времена.
- 22 июня в России отмечается День памяти и скорби, связанный с началом Великой Отечественной войны.
- Матвиенко отметила, что появление сильной личности может быть благом для государства, если лидер руководствуется правильными принципами и ценностями.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Исторический опыт показывает, что запрос на сильного национального лидера возникает в любой стране объективно, как правило, в непростые времена, зачастую - это благо для государства, все зависит от тех принципов и ценностей, которыми он руководствуется, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби - дата, связанная с началом Великой Отечественной войны и памятью о миллионах погибших.
"Важным фактором Победы стала оперативно проведенная перестройка системы управления страной. Ее главное звено - Государственный комитет обороны - фактически сосредоточил всю полноту власти. Комитет возглавил Иосиф Виссарионович Сталин. Оценка личности и деятельности Сталина была и остается противоречивой.. Но, как свидетельствует исторический опыт, запрос на сильного национального лидера возникает в любой стране объективно, как правило, в непростые для нее времена", - написала политик в своем блоге на сайте Совфеда.
Этот же опыт показывает, что далеко не всегда лидерство трансформируется в единовластие, вождизм, тоталитаризм, отметила Матвиенко.
"Зачастую появление сильной личности - благо для государства. Все зависит от идейно‑политических принципов и духовно‑нравственных ценностей, которыми руководствуется лидер", - подчеркнула она.