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Проведение СВО уберегло от повторения трагедии 1941 года, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.06.2026
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08:59 22.06.2026
Проведение СВО уберегло от повторения трагедии 1941 года, заявила Матвиенко

Матвиенко: проведение СВО уберегло Россию от повторения трагедии 1941 года

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что России не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции.
  • По словам Матвиенко, достижение целей СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны.
  • Матвиенко подчеркнула, что российские защитники сражаются так же доблестно, как и герои Великой Отечественной войны, и выразила уверенность в победе.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. России не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения спецоперации, этот выбор позволил уберечь страну от повторения трагедии 1941 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня роль плацдарма для нового похода Запада против России отведена Украине. Нашей стране не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции. Сделав этот выбор, мы уберегли страну, народ от повторения трагедии 1941 года", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День памяти и скорби.
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По ее словам, только достижение целей СВО "полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны".
"Как отметил глава российского государства, сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения. Они сражаются так же доблестно, стойко, умело, как их предки - герои Великой Отечественной. И нет сомнения, что Победа вновь будет за нами. А идеологи нацизма вновь ответят перед историей", - подчеркнула Матвиенко.
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