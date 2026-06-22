Проведение СВО уберегло от повторения трагедии 1941 года, заявила Матвиенко

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. России не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения спецоперации, этот выбор позволил уберечь страну от повторения трагедии 1941 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Как отметил глава российского государства, сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения. Они сражаются так же доблестно, стойко, умело, как их предки - герои Великой Отечественной. И нет сомнения, что Победа вновь будет за нами. А идеологи нацизма вновь ответят перед историей", - подчеркнула Матвиенко.