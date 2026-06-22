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Страны Европы разделяли идеи решить "русский вопрос", заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.06.2026
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08:56 22.06.2026
Страны Европы разделяли идеи решить "русский вопрос", заявила Матвиенко

Матвиенко: многие страны Европы разделяли идеи Гитлера решить "русский вопрос"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что правительства многих стран Европы идейно разделяли установки гитлеровской Германии по «решению русского вопроса».
  • К началу Великой Отечественной войны Вооруженные силы СССР не уступали вермахту по ряду ключевых показателей, в частности по количеству бронетехники, боевых самолетов и артиллерии.
  • Главной причиной победоносного завершения войны стала несгибаемая сила духа советских людей, подчеркнула Матвиенко.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительства многих стран Европы идейно разделяли установки гитлеровской Германии решить "русский вопрос" - не только захватить территорию страны, но и уничтожить ее многонациональный народ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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"Доподлинно известно, в своих программных документах национал‑социалисты ставили целью не только достижение военно‑политического превосходства. Помимо захвата территории нашей страны, ее богатейших ресурсов, планировалось, тщательно... прорабатывалось уничтожение нашего многонационального народа. Эти программные установки германских нацистов, как показал ход событий, идейно разделяли и поддерживали правительства многих стран Европы", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
По ее словам, кто-то из европейцев делал это конъюнктурно. "Но в целом коллективная Европа в очередной раз попыталась использовать пассионарный режим, в данном случае гитлеровский, в своих интересах; консолидировалась в надежде окончательно решить "русский вопрос", - подчеркнула сенатор.
По мнению законодателя, здесь не должно быть заблуждений - "в июне 1941 года Европа, встав под знамена Гитлера, цинично пришла нас уничтожить". Именно этим объясняется беспрецедентная жестокость захватчиков. Отсюда - беспощадный характер войны и ее чудовищные жертвы, написала Матвиенко.
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Она отметила, что руководство страны ясно видело происходящее в западных государствах, возникновение однозначно враждебного пояса вокруг Страны Советов, и поэтому к войне готовилось. Предпринимались шаги по укреплению обороны государства. "К началу противостояния по ряду ключевых показателей - в частности, по количеству бронетехники, боевых самолетов и артиллерии - Вооруженные силы СССР не уступали вермахту, а в чем‑то превосходили его", - подчеркнула спикер СФ.
Матвиенко также отметила важность работы, которая проводилась по формированию героического образа советских Вооруженных сил. В стране выстроили эффективную систему воспитания молодежи, благодаря которой менее чем за два десятилетия выросли поколения убежденных патриотов, будущих солдат Победы. Военная служба стала престижной, почетной. "С удовлетворением отмечаю, что сейчас эта традиция полностью восстановлена", - написала политик.
Однако без просчетов в начале войны все же не обошлось - во многом они были обусловлены преимуществами нацистской Германии на момент вторжения, отметила парламентарий.
По ее словам, по всем канонам военной науки Советский Союз должен был потерпеть поражение еще в первый год противостояния. Однако этого не произошло: напротив, в итоге капитулировала Германия. "Главной причиной победоносного завершения войны стала несгибаемая сила духа советских людей. Нацисты учли в своих планах практически все, но не смогли просчитать моральное превосходство противника. Общество сплотилось, жило одной мыслью: защитить Родину, разбить врага", - подчеркнула она.
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