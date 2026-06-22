Борт с пассажирами севшего в Махачкале рейса вылетел в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Резервный борт с пассажирами рейса авиакомпании «Победа», который незапланированно сел в Махачкале, вылетел в Москву.
- По данным Flightradar24, самолет, летевший из Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном, после чего благополучно приземлился в Махачкале из-за ошибочно с сработавшего датчика разгерметизации.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Резервный борт с пассажирами незапланированно севшего в Махачкале рейса авиакомпании "Победа" вылетел в Москву, сообщил перевозчик.
По данным портала Flightradar24, в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания сообщила о благополучной посадке в Махачкале. По предварительным данным, ошибочно сработал датчик разгерметизации, отметили в СК.
"Рейс DP-856 (Гюмри – Москва) вылетел из Махачкалы в Москву в 16.39 (мск). Для выполнения полета задействовано резервное воздушное судно", - говорится в сообщении.