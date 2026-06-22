Борт с пассажирами севшего в Махачкале рейса вылетел в Москву

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Резервный борт с пассажирами незапланированно севшего в Махачкале рейса авиакомпании "Победа" вылетел в Москву, сообщил перевозчик.

По данным портала Flightradar24, в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания сообщила о благополучной посадке в Махачкале. По предварительным данным, ошибочно сработал датчик разгерметизации, отметили в СК.