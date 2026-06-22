В МИД Ирана прокомментировали продолжение взаимодействия с МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.

"Взаимодействие с МАГАТЭ продолжится в соответствии с обязательствами Ирана по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по уже существующему порядку и в соответствии с постановлениями парламента и решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана", - прокомментировал Багаи агентству IRNA

Агентство со ссылкой на осведомленные источники также отмечает, что переговоров по ядерной тематике на состоявшихся в Швейцарии переговорах Ирана и США не было.

При этом Багаи до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС "Бушер" у МАГАТЭ по-прежнему есть.