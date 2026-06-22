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В МИД Ирана прокомментировали продолжение взаимодействия с МАГАТЭ - РИА Новости, 22.06.2026
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18:44 22.06.2026
В МИД Ирана прокомментировали продолжение взаимодействия с МАГАТЭ

МИД ИРИ: Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.
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"Взаимодействие с МАГАТЭ продолжится в соответствии с обязательствами Ирана по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по уже существующему порядку и в соответствии с постановлениями парламента и решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана", - прокомментировал Багаи агентству IRNA.
Агентство со ссылкой на осведомленные источники также отмечает, что переговоров по ядерной тематике на состоявшихся в Швейцарии переговорах Ирана и США не было.
При этом Багаи до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС "Бушер" у МАГАТЭ по-прежнему есть.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
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