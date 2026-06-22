Мадьяр рассказал о разработке новой конституции в Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции с привлечением всего общества.
- Новая конституция будет утверждена венгерским народом на референдуме, а до этого будет инициирована поправка к конституции, которая отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока.
БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. В Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"С сентября мы запускаем всеобъемлющий процесс разработки новой конституции с привлечением всего общества и обсуждением наших общих дел, а в конце этого процесса новая конституция будет утверждена венгерским народом на референдуме", - сказал Мадьяр, выступая перед депутатами парламента.
По его словам, еще до этого будет инициирована поправка к конституции, которая отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока, на ближайшие пять лет будет избран другой глава государства.
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