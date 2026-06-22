Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр рассказал о разработке новой конституции в Венгрии - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 22.06.2026
Мадьяр рассказал о разработке новой конституции в Венгрии

Мадьяр: в Венгрии разработают новую конституцию, ее утвердят на референдуме

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции с привлечением всего общества.
  • Новая конституция будет утверждена венгерским народом на референдуме, а до этого будет инициирована поправка к конституции, которая отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока.
БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. В Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"С сентября мы запускаем всеобъемлющий процесс разработки новой конституции с привлечением всего общества и обсуждением наших общих дел, а в конце этого процесса новая конституция будет утверждена венгерским народом на референдуме", - сказал Мадьяр, выступая перед депутатами парламента.
По его словам, еще до этого будет инициирована поправка к конституции, которая отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока, на ближайшие пять лет будет избран другой глава государства.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в ЕС
21 июня, 01:56
 
В миреВенгрияПетер МадьярТамаш Шуйок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала