Премьер Венгрии инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией.
- Будут созданы специальное управление по борьбе с коррупцией и внесены изменения в 47 законов.
БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией, для начала будут созданы специальное управление по борьбе с коррупцией и внесены изменения в 47 законов.
Мадьяр выдвинул условие для принятия Украины в ЕС
21 июня, 01:56
По его словам, первыми шагами станет создание Национального управления по возвращению и защите активов и внесение изменений в 47 законов.
Мадьяр сравнил анонсируемые меры с итальянской кампанией 1990-х годов по искоренению коррупции и борьбе с мафией.
Еще в ходе предвыборной кампании Мадьяр анонсировал масштабные меры по борьбе с коррупцией в Венгрии, в том числе, как условие для возвращения замороженных средств из фондов ЕС. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан отрицал обвинения его и его партии "Фидес" в коррупции.