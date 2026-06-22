Премьер Венгрии инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией

БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией, для начала будут созданы специальное управление по борьбе с коррупцией и внесены изменения в 47 законов.