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Премьер Венгрии инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 22.06.2026
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14:54 22.06.2026
Премьер Венгрии инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией

Мадьяр заявил, что предпримет масштабные меры против коррупции в Венгрии

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией.
  • Будут созданы специальное управление по борьбе с коррупцией и внесены изменения в 47 законов.
БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициирует масштабные меры по борьбе с коррупцией, для начала будут созданы специальное управление по борьбе с коррупцией и внесены изменения в 47 законов.
"Сегодня мы начинаем операцию "Очищающий огонь", которая завершит целую эпоху. Операция "Очищающий огонь" - это политическая, экономическая и правовая акция, направленная на освобождение Венгрии от повсеместной коррупции", - сказал Мадьяр, выступая перед депутатами парламента Венгрии.
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По его словам, первыми шагами станет создание Национального управления по возвращению и защите активов и внесение изменений в 47 законов.
Мадьяр сравнил анонсируемые меры с итальянской кампанией 1990-х годов по искоренению коррупции и борьбе с мафией.
Еще в ходе предвыборной кампании Мадьяр анонсировал масштабные меры по борьбе с коррупцией в Венгрии, в том числе, как условие для возвращения замороженных средств из фондов ЕС. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан отрицал обвинения его и его партии "Фидес" в коррупции.
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