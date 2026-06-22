В Гусь-Хрустальном ликвидировали последствия падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гусь-Хрустальном Владимирской области ликвидированы последствия падения БПЛА.
- Жители трех многоквартирных домов вернулись в свои дома после эвакуации.
ТУЛА, 22 июн – РИА Новости. Последствия падения БПЛА в Гусь-Хрустальном Владимирской области ликвидированы, жители вернулись домой, сообщил губернатор Александр Авдеев.
В понедельник глава Владимирской области сообщил о падении беспилотника в Гусь-Хрустальном. В целях безопасности из зоны падения были эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Пострадавших нет.
"Блок безопасности правительства области, местные власти и оперативные службы четко сработали в городе Гусь-Хрустальном. Последствия падения БПЛА ликвидированы. Жители вернулись в свои дома", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
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