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Вирусолог рассказал о симптомах лихорадки денге - РИА Новости, 22.06.2026
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11:04 22.06.2026
Вирусолог рассказал о симптомах лихорадки денге

Альтштейн: симптомами лихорадки денге являются мышечные боли, лихорадка и сыпь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симптомами лихорадки денге являются высокая температура, мышечные боли, лихорадочное состояние, сыпь, головные боли, резкая слабость, тошнота.
  • На Шри-Ланке зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний лихорадкой денге с начала 2026 года, 28 из них — с летальным исходом.
  • Лечение лихорадки денге симптоматическое, ведется разработка российской вакцины против этого заболевания.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Симптомами лихорадки денге являются высокая температура, мышечные боли, лихорадочное состояние и сыпь, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала 2026 года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.
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"Это лихорадка, иногда она бывает геморрагического типа, головные боли, резкая слабость, высокая температура, боли в мышцах, тошнота, возможна сыпь. Но нужны обязательно эпидемиологические данные и лабораторные исследования для того, чтобы поставить этот диагноз", - рассказал Альтштейн, отвечая на вопрос о том, какими симптомами проявляется лихорадка денге.
Он также добавил, что лечение существует лишь симптоматическое. Терапия включает в себя жаропонижающие средства и болеутоляющие препараты. При этом на данный момент ведется разработка российской вакцины против этого заболевания.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна, она переносится комарами.
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