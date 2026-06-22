Атаки ВСУ по ЗАЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил Лихачев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы отмечаем особую изощренность в атаках за последние дни - по транспортному цеху (ЗАЭС - ред.), по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов ежедневно, еженочно", - отметил он.