Атаки ВСУ по ЗАЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
- С начала июня резко выросло количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар, отмечаются десятки ударов ежедневно.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар с начала июня резко выросли, сказал Лихачев журналистам.
"Мы отмечаем особую изощренность в атаках за последние дни - по транспортному цеху (ЗАЭС - ред.), по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов ежедневно, еженочно", - отметил он.
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