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Атаки ВСУ по ЗАЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил Лихачев - РИА Новости, 22.06.2026
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16:13 22.06.2026 (обновлено: 16:28 22.06.2026)
Атаки ВСУ по ЗАЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил Лихачев

Лихачев: атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощренными

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
  • С начала июня резко выросло количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар, отмечаются десятки ударов ежедневно.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощренными, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар с начала июня резко выросли, сказал Лихачев журналистам.
"Мы отмечаем особую изощренность в атаках за последние дни - по транспортному цеху (ЗАЭС - ред.), по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов ежедневно, еженочно", - отметил он.
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Алексей ЛихачевЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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