Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти Латвии проиграли в войне с российскими городами - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 22.06.2026 (обновлено: 12:37 22.06.2026)
СМИ: власти Латвии проиграли в войне с российскими городами

LSM: в Латвии не смогли убрать названия городов России с дорожных знаков

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Памятник Свободы в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Латвии пока не приняло инициативу по замене названий российских и белорусских городов на дорожных знаках.
  • Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии сообщил, что проект по изменению названий был представлен еще весной, но решения до сих пор нет.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство Латвии так и не смогло убедить общественность в необходимости убрать названия российских и белорусских городов с дорожных знаков, пишет портал LSM со ссылкой на источники.
"На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи "Москва", "Витебск" или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята", — говорится в статье.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Латвии продлили арест представителя оппозиции, рассказал активист
20 июня, 05:55
Как пожаловался директор департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс, проект изменений названий на дорожных знаках представили еще весной, но его до сих пор не одобрили.
"Мы предполагали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Решения пока нет. Поэтому мы действуем осторожно", — сказал он.
На национальной дорожной сети Латвии установлено 235 указателей и информационных дорожных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии, а на муниципальной — еще 83.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Премьер Латвии выступил против переговоров Европы с Россией
19 июня, 11:35
В Москве не раз заявляли, что Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России государств. Для Латвии, Литвы и Эстонии стали привычными преследование русскоговорящих за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные аресты и сфабрикованные уголовные дела, депортация российских граждан, русофобия и бытовая дискриминация.
Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции на Украине.
Старый город в Риге - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
СГБ Латвии сажает в тюрьму без доказательств, рассказал активист
17 июня, 01:20
 
В миреЛатвияРоссияПрибалтикаСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала