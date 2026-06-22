Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Латвии пока не приняло инициативу по замене названий российских и белорусских городов на дорожных знаках.

Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии сообщил, что проект по изменению названий был представлен еще весной, но решения до сих пор нет.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство Латвии так и не смогло убедить общественность в необходимости убрать названия российских и белорусских городов с дорожных знаков, пишет портал LSM со ссылкой на источники.

"На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи "Москва", "Витебск" или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята", — говорится в статье.

Как пожаловался директор департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс, проект изменений названий на дорожных знаках представили еще весной, но его до сих пор не одобрили.

"Мы предполагали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Решения пока нет. Поэтому мы действуем осторожно", — сказал он.

На национальной дорожной сети Латвии установлено 235 указателей и информационных дорожных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии, а на муниципальной — еще 83.

В Москве не раз заявляли , что Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России государств. Для Латвии, Литвы и Эстонии стали привычными преследование русскоговорящих за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные аресты и сфабрикованные уголовные дела, депортация российских граждан, русофобия и бытовая дискриминация.