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Лантратова: ООН отслеживает обстоятельства атаки ВСУ на колледж в ЛНР - РИА Новости, 22.06.2026
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18:29 22.06.2026 (обновлено: 18:47 22.06.2026)
Лантратова: ООН отслеживает обстоятельства атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Лантратова: ООН отслеживает обстоятельства атаки ВСУ на колледж в Старобельске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске.
  • Она отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
"В своем ответном обращении из аппарата Верховного комиссара ООН господина Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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