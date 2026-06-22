Лантратова: ООН отслеживает обстоятельства атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске.
- Она отметила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"В своем ответном обращении из аппарата Верховного комиссара ООН господина Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".