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Лантратова помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты - РИА Новости, 22.06.2026
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09:41 22.06.2026
Лантратова помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты

Лантратова помогла жене бойца СВО получить выплаты, муж не выходил на связь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты.
  • После обращения Лантратовой Департамент труда и социальной защиты города Москвы перечислил Олесе выплату в размере 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты после того, как ее муж перестал выходить на связь.
Федеральный омбудсмен рассказала, что Евгений, фамилию которого она не приводит, заключил контракт с Минобороны РФ, служил в зоне СВО. Осенью 2025 года военнослужащий перестал выходить на связь, и его супруга Олеся оформила заявление на ежемесячную региональную выплату, но деньги на счет не поступали.
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"Олеся обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в Департамент труда и социальной защиты города Москвы. В итоге девушке перечислили выплату - 50 тысяч рублей", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила Департамент труда Москвы за оперативную реакцию.
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