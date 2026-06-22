Лантратова помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты после того, как ее муж перестал выходить на связь.

Федеральный омбудсмен рассказала, что Евгений, фамилию которого она не приводит, заключил контракт с Минобороны РФ, служил в зоне СВО. Осенью 2025 года военнослужащий перестал выходить на связь, и его супруга Олеся оформила заявление на ежемесячную региональную выплату, но деньги на счет не поступали.