Дебошир, напавший на детей в лагере в Туве, был пьян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на воскресенье пьяный мужчина напал на детей в лагере «Орленок» в Туве.
- Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».
- 24-летний житель Кызыла, ранее несудимый, проник в корпус лагеря, где находились воспитанники, и сломал мебель.
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Дебошир, в ночь на воскресенье напавший на детей в лагере в Туве, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУСК республики.
Как сообщили в воскресенье в республиканском главке МВД, ночью 21 июня в отдел полиции поступила информация о том, что на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
"По данным следствия... находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний ранее не судимый житель города Кызыла, отдыхавший неподалеку, проник в находившийся на территории лагеря корпус, в котором находились воспитанники учреждения", - говорится в сообщении.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, материалы дела направят в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.