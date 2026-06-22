Дебошир, напавший на детей в лагере в Туве, был пьян

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Дебошир, в ночь на воскресенье напавший на детей в лагере в Туве, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУСК республики.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, материалы дела направят в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.