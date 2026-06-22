В Кушве организовали пункт временного размещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для жителей Кушвы, чьи дома пострадали от урагана, организовали пункт временного размещения на 15 человек по адресу: ул. Фадеевых, дом 37.
- В частном секторе Кушвы зафиксированы повреждения газовых труб, газоснабжение временно отключено.
- Шесть человек обратились за медицинской помощью после урагана в Кушве, экстренные службы ликвидируют последствия стихии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Пункт временного размещения организован для жителей свердловской Кушвы, чьи дома пострадали от урагана, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
"Ведется работа по распределению и размещению людей, чьи дома пострадали в результате урагана. Пункт временного размещения организован по адресу: ул. Фадеевых, дом 37 на 15 человек. Организован подвоз питьевой воды и санитарно-гигиенических принадлежностей", - написал Слепухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также отметил, что в частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб и газоснабжение временно отключено.
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"По поручению губернатора (Свердловской области - ред.) Дениса Владимировича Паслера последствия урагана будут ликвидированы в максимально короткие сроки. Все ресурсы и силы направлены на помощь пострадавшим и восстановление коммунальных услуг", - подчеркнул Слепухин.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью.