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В Кушве организовали пункт временного размещения - РИА Новости, 22.06.2026
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22:20 22.06.2026
В Кушве организовали пункт временного размещения

В Кушве организовали пункт временного размещения для тех, чьи дома пострадали

© Фото : соцсетиПоследствия непогоды в Свердловской области
Последствия непогоды в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия непогоды в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для жителей Кушвы, чьи дома пострадали от урагана, организовали пункт временного размещения на 15 человек по адресу: ул. Фадеевых, дом 37.
  • В частном секторе Кушвы зафиксированы повреждения газовых труб, газоснабжение временно отключено.
  • Шесть человек обратились за медицинской помощью после урагана в Кушве, экстренные службы ликвидируют последствия стихии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Пункт временного размещения организован для жителей свердловской Кушвы, чьи дома пострадали от урагана, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
"Ведется работа по распределению и размещению людей, чьи дома пострадали в результате урагана. Пункт временного размещения организован по адресу: ул. Фадеевых, дом 37 на 15 человек. Организован подвоз питьевой воды и санитарно-гигиенических принадлежностей", - написал Слепухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также отметил, что в частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб и газоснабжение временно отключено.
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"По поручению губернатора (Свердловской области - ред.) Дениса Владимировича Паслера последствия урагана будут ликвидированы в максимально короткие сроки. Все ресурсы и силы направлены на помощь пострадавшим и восстановление коммунальных услуг", - подчеркнул Слепухин.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью.
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