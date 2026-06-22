В Кушве организовали пункт временного размещения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Пункт временного размещения организован для жителей свердловской Кушвы, чьи дома пострадали от урагана, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

Он также отметил, что в частном секторе зафиксированы повреждения газовых труб и газоснабжение временно отключено.