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В Кушве шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча - РИА Новости, 22.06.2026
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21:54 22.06.2026 (обновлено: 22:07 22.06.2026)
В Кушве шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча

МЧС: шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кушве шесть человек обратились за медицинской помощью из-за смерча.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"За медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении главка о последствиях смерча в Кушве.
В понедельник в местных СМИ сообщили о "появлении торнадо" в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. В Кушве введен режим повышенной готовности. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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