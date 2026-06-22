В Кушве шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кушве шесть человек обратились за медицинской помощью из-за смерча.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В понедельник в местных СМИ сообщили о "появлении торнадо" в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии. В Кушве введен режим повышенной готовности. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба.