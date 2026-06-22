Паслер направил специалистов для оценки ущерба в Кушве

Как уточнили в департаменте, предварительно, в Кушве в результате сильного ветра, града и ливня повреждены около сорока крыш домов, повалены деревья, пострадали автомобили. Без электроснабжения остались жители Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая, добавили власти.