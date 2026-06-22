Паслер направил специалистов для оценки ущерба в Кушве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил специалистов для оценки масштабов ущерба в городе Кушва.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил специалистов для оценки масштабов ущерба в Кушве из-за прошедшей там стихии, сообщил департамент информационной политики региона.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, торнадо обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, информации о пострадавших пока не поступало.
"Губернатор Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства Григорием Сургановым в пострадавшие от шквалистого ветра территории. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, предварительно, в Кушве в результате сильного ветра, града и ливня повреждены около сорока крыш домов, повалены деревья, пострадали автомобили. Без электроснабжения остались жители Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая, добавили власти.
Ранее глава Кушвы Михаил Слепухин отмечал, что "из-за последствий урагана" в муниципалитете введен режим повышенной готовности.