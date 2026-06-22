В Курске прошло возложение цветов к могиле неизвестного солдата

КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Возложение цветов и торжественный марш провели в Курске в День памяти и скорби на мемориале "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости.

На мемориале "Курская дуга" у Вечного огня и памятного надгробия Неизвестному солдату Курской земли состоялись церемония возложения цветов и марш памяти, были даны залпы из орудий. В мероприятии приняли участие представители власти региона, силовых ведомств, общественных объединений, национальных и религиозных организаций.