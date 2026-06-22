В Курске прошло возложение цветов к могиле неизвестного солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске на мемориале «Курская дуга» провели церемонию возложения цветов и марш памяти в День памяти и скорби.
- В мероприятии приняли участие представители власти региона, силовых ведомств, общественных объединений, национальных и религиозных организаций.
КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Возложение цветов и торжественный марш провели в Курске в День памяти и скорби на мемориале "Курская дуга", передает корреспондент РИА Новости.
На мемориале "Курская дуга" у Вечного огня и памятного надгробия Неизвестному солдату Курской земли состоялись церемония возложения цветов и марш памяти, были даны залпы из орудий. В мероприятии приняли участие представители власти региона, силовых ведомств, общественных объединений, национальных и религиозных организаций.
Мемориальные акции в День памяти и скорби
Вчера, 10:58
"Этот день - особенный в жизни каждого. Дети наши, наследники Победы должны знать и должны помнить об этом коварстве, фашистской агрессии на нашу Родину. И только благодаря мужеству наших защитников, благодаря помощи всего населения, мы победили", - сказал РИА Новости председатель совета ветеранов войны и труда Курска Александр Горяйнов.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.