Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Михайловка Запорожской области обнаружены заминированные купюры.
- По словам Владимира Рогова, заминированные купюры разбрасывают дроны ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Заминированные купюры в поселке Михайловка Запорожской области разбрасывают дроны ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На запорожской Михайловки нашли заминированные купюры, сообщили ранее в администрации.
По его словам, противник ищет любые способы терроризировать мирное население.