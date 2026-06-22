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ВСУ раскидывают заминированные купюры с помощью дронов, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2026
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13:00 22.06.2026
ВСУ раскидывают заминированные купюры с помощью дронов, заявил Рогов

Рогов: в Запорожской области нашли заминированные купюры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий с беспилотником
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Михайловка Запорожской области обнаружены заминированные купюры.
  • По словам Владимира Рогова, заминированные купюры разбрасывают дроны ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Заминированные купюры в поселке Михайловка Запорожской области разбрасывают дроны ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На запорожской Михайловки нашли заминированные купюры, сообщили ранее в администрации.
"Заминированные купюры, согласно оперативной информации с места, разбрасывают дроны ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, противник ищет любые способы терроризировать мирное население.
Заминированная купюра в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Запорожской области нашли заминированные денежные купюры
21 июня, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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