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Кумпилов провел заседание Антитеррористической комиссии и Оперштаба Адыгеи - РИА Новости, 22.06.2026
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Республика Адыгея
 
19:42 22.06.2026
Кумпилов провел заседание Антитеррористической комиссии и Оперштаба Адыгеи

Мурат Кумпилов провел заседание Антитеррористической комиссии и Оперштаба Адыгеи

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Доме правительства Адыгеи под председательством главы региона Мурата Кумпилова прошло объединенное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся дополнительных мер по повышению антитеррористической защищенности объектов, в том числе в рамках обеспечения безопасности подготовки и проведения выборов в Государственную Думу России и Государственный Совет – Хасэ Адыгеи.
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Кумпилов отметил, что в сентябре на территории Адыгеи пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, Госсовета – Хасэ РА, а также 15 кампаний по выборам органов местного самоуправления. Будут замещены 50 мандатов в Госсовет – Хасэ РА и 166 – в муниципальных образованиях региона.
"Все отраслевые объекты, объекты дорожной, транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры, а также места, предусмотренные для голосования, должны быть тщательно осмотрены и подготовлены. Это касается систем видеонаблюдения, спецограждений, резервных мобильных пунктов для голосования, обеспечения безопасности, мониторинга СМИ и сети интернет и, в конечном счете, – реализации всего комплекса антитеррористических мер", – сказал Кумпилов.
О ходе подготовки Адыгеи к выборам доложили врио начальника УФСБ по республике Анвер Ерижепов, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Азамат Тлий, председатель ЦИК региона Нурбий Самогов, начальник управления Росгвардии по РА Дмитрий Зима, замначальника полиции МВД по региону Руслан Пшидаток. Кроме того, заслушали доклады представителей Минстроя республики, Минэкономразвития региона, компаний топливно-энергетического комплекса.
Отмечено, что в дни голосования в Адыгее будут работать девять территориальных избиркомов и 265 избирательных участков, оборудованных системами видеонаблюдения и видеорегистрации. Избирательным правом в регионе обладает свыше 340 тысяч граждан. В период проведения выборов предусмотрено усиление следственно-оперативных групп, создание рубежей безопасности, использование металлодетекторов, привлечение представителей добровольных народных дружин и ЧОПов.
Запланированы меры по усилению безопасности на участках Центризбиркома республики, а также на железнодорожном вокзале и автовокзале Майкопа, объектах коммунальных служб, операторов связи, транспортных, энергетических и нефтегазовых компаний.
Отдельно сказано о формировании резервных источников питания на избирательных участках, должном функционировании систем радиоэлектронной борьбы, подготовке персонала хозяйствующих субъектов к возможным нештатным ситуациям.
"Необходимо тщательно проанализировать складывающуюся обстановку. Безопасность граждан и сохранение стабильной обстановки напрямую зависят от слаженного взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Особое внимание – профилактике деструктивных процессов в молодежной среде", – сказал Кумпилов.
Руководитель региона акцентировал внимание на принятых решениях совместного заседания. Все поручения и рекомендации, по словам главы, должны быть четко исполнены в соответствии с требованиями.
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Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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