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Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:09 22.06.2026 (обновлено: 21:31 22.06.2026)
Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТренер Виктор Кудрявцев
Тренер Виктор Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Тренер Виктор Кудрявцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР и член тренерского совета ФФККР Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет.
  • Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте организации.
"Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева. Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене, тренере, который всего себя отдавал фигурному катанию, служил этому виду спорта, своему делу, останется в наших сердцах", - говорится в заявлении ФФККР.
Кудрявцев работал тренером с 1960 года. Под его руководством занимались серебряные призеры Олимпиады 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призер Игр-1984 Кира Иванова, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, бронзовый призер чемпионата Европы Виктория Волчкова (ныне - Буцаева), тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер чемпионата Европы Игорь Пашкевич, серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух, а также Николай Морозов, работавший с бронзовым призером Олимпиады 2014 года представителем Казахстана Денисом Теном и олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях россиянами Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.
Среди учеников первого набора в группу Кудрявцева были чемпион мира Сергей Волков, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник и президент Олимпийского комитета России (2010-2018) Александр Жуков.
 
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