Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР и член тренерского совета ФФККР Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет.
- Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет, сообщается на сайте организации.
"Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева. Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене, тренере, который всего себя отдавал фигурному катанию, служил этому виду спорта, своему делу, останется в наших сердцах", - говорится в заявлении ФФККР.
Кудрявцев работал тренером с 1960 года. Под его руководством занимались серебряные призеры Олимпиады 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призер Игр-1984 Кира Иванова, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, бронзовый призер чемпионата Европы Виктория Волчкова (ныне - Буцаева), тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер чемпионата Европы Игорь Пашкевич, серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух, а также Николай Морозов, работавший с бронзовым призером Олимпиады 2014 года представителем Казахстана Денисом Теном и олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях россиянами Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.
Среди учеников первого набора в группу Кудрявцева были чемпион мира Сергей Волков, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник и президент Олимпийского комитета России (2010-2018) Александр Жуков.