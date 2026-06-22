К нему съезжались лучшие: умер уникальный тренер русских фигуристов

Не стало Виктора Кудрявцева, которому было 88. Он тренировал лучших советских и российских фигуристов на протяжении многих десятилетий. Почему от него уходили и всегда возвращались — в материале РИА Новости.

Это не просто прыжки

Он начал тренировать еще на старших курсах московского института физкультуры. В первом наборе Кудрявцева были не только первый в истории советского фигурного катания чемпион мира Сергей Волков, но и многолетний вице-президент ISU Александр Лакерник, и будущий глава ОКР и вице-спикер Госдумы России Александр Жуков.

За долгую карьеру Кудрявцев воспитал целую плеяду чемпионов и призеров чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. И все они находили теплые слова в адрес наставника. Одна из учениц, Марина Титова, стала женой Кудрявцева, и долгие годы они работали в тандеме.

« "Мне было 13 лет, когда попала к нему в группу, — вспоминает серебряный призер чемпионата мира-2003, трехкратный призер чемпионатов Европы Елена Соколова. — Первое время моим тренером считалась Марина Григорьевна, но семейный дуэт работал как единая команда. Кудрявцевы помогали друг другу и не разделяли учеников. Группа всегда была многочисленной, но никто не ревновал тренеров, не заявлял, что кому-то уделяется больше внимания. Любви хватало всем".

Как подчеркнула Соколова, считается, что Кудрявцев мог научить прыгать кого угодно. Только универсального рецепта у него не было, к каждому ученику Виктор Николаевич подходил индивидуально, подбирал свою методику. И чистым "технарем" он не был.

« "Кудрявцев всегда подчеркивал, что у нас фигурное катание, а не просто прыжки с паузой между ними, — рассказала Соколова. — Владению коньком и скольжению он уделял не меньше внимания, чем прыжковым элементам. Кудрявцев умел настроить на прокат на любых соревнованиях. Меня перед выходом на лед трепал за уши, что мне безумно нравилось. На первом для меня победном чемпионате России в Казани Виктор Николаевич изменил этой привычке и произнес фразу: "Не сделаешь каскад "3+3", со льда можешь не уходить". Сделала, конечно!"

Принял "блудную дочь"

Немногие фигуристы проводят всю карьеру у одного тренера. Вот и Соколова перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити уехала в Санкт-Петербург к Алексею Мишину, но быстро поняла, что ошиблась, и вернулась к Кудрявцеву. Тот принял "блудную дочь". Повторилась история и с четырехкратным призером чемпионатов Европы Викторией Волчковой, которую сейчас поклонники фигурного катания знают под фамилией Буцаева. Она тоже уезжала в поисках побед к Олегу Васильеву в Чикаго и тоже вернулась к Кудрявцеву.

« "Когда в 13 лет я, домашняя девочка из Питера, в сопровождении бабушки и дедушки уехала в Москву к Кудрявцеву, ничего о нем не знала, — вспоминала Буцаева. — Попав в группу, где тренировались Мария Бутырская и Илья Кулик, сразу же все поняла. А о том, к какому тренеру попала, поняла уже на первом просмотре. Поначалу Виктор Николаевич очень много внимания уделял скольжению, шагам и вращениям. Удивительно, но это позволило и в прыжках прибавить".

Как отметила Буцаева, в группе Кудрявцевых всегда было много сильных фигуристок, конкурировавших за место в сборной России. При этом отношения между ними были прекрасные. Ведь тренеры относились к фигуристкам, как к родным людям.

« "Когда после столкновения с Алексеем Василевским на тренировке получила сотрясение мозга, Виктор Николаевич и Марина Григорьевна дежурили рядом с моей койкой в больнице", — рассказала Буцаева.

Тренировать Виктория начала в школе, где работали Кудрявцевы, приняв эстафету у своих наставников.

« "Виктор Николаевич часто выезжал для проведения мастер-классов в различные европейские города и брал меня с собой, — рассказала Буцаева. — Передвигались на машине, много времени проводили вместе. О чем говорили, по прошествии лет и не вспомнить, но общение с тренером дало мне очень много".

Поработать с Кудрявцевым на мастер-классах, которые он проводил в Европе, стремились сильнейшие фигуристы мира. Многое почерпнули у него олимпийский чемпион Ванкувера Айвен Лайсачек и чемпион мира Стефан Ламбиель. К Олимпиаде в Сочи Кудрявцев готовил филиппинца Майкла-Кристиана Мартинеса. Это был дебют фигуриста из южной страны на зимней Олимпиаде.

Основной специализацией Виктора Николаевича было одиночное катание, но именно он готовил к Олимпиаде-1972 в Саппоро спортивную пару Людмила Смирнова/Андрей Сурайкин, завоевавшую серебряные медали.

« "Сегодня уже немногие помнят, что в СССР спортсмены представляли различные спортивные общества, — рассказала Смирнова. — Мы с Сурайкиным были спартаковцами, как и Кудрявцев. Часто пересекались на сборах и соревнованиях и, видимо, приглянулись Виктору Николаевичу. Он нашел в нас родственные души, и мы стали первой спортивной парой, которую Кудрявцев взялся тренировать".

Жили Смирнова и Сурайкин в Ленинграде, а Кудрявцев — в Москве, что не мешало их плодотворному сотрудничеству. Основная работа проходила на сборах, как правило, в Москве или ближнем Подмосковье.

« "Мы с Андреем воспринимали Кудрявцева не прсто как тренера, но и как друга, — рассказала Смирнова. — Работали на сборах по восемь часов в день. Виктор Николаевич не просто ставил программы и отрабатывал элементы, но и влиял на становление наших характеров. Он всегда находил нужный момент для разговора, умел привести неотразимые аргументы, и всегда слова шли от души".

После того как Смирнова встала в пару с Алексеем Улановым, она переехала в Москву и продолжила тренироваться у Кудрявцева.

« "Для меня Виктор Николаевич был очень близким человеком, — вспоминала Людмила. — Не с каждым родственником так общалась. Никогда Виктор Николаевич не допускал по отношению к фигуристам грубости и бестактности. Он очень ценил мое стремление внести в катание женственность и всегда находился рядом с хореографом при постановке программ".