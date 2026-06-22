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В КСИР назвали последствия для Израиля, если ЦАХАЛ не уйдет с юга Ливана - РИА Новости, 22.06.2026
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03:11 22.06.2026 (обновлено: 05:48 22.06.2026)
В КСИР назвали последствия для Израиля, если ЦАХАЛ не уйдет с юга Ливана

КСИР: Израиль ждет повторение позора 2000 года, если ЦАХАЛ не покинет юг Ливана

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий силами «Кудс» КСИР Ирана Исмаил Каани заявил, что если израильские военные не покинут юг Ливана самостоятельно, то события 2000 года повторятся.
  • Под «эпической историей 2000 года» Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Израильских военных ждет повторение событий 2000 года, если они не покинут юг Ливана сами, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани.
"Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю... Сегодня, если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами", - заявил Каани, его слова приводит иранский телеканал Press TV.
Как уточняет телеканал, под "эпической историей 2000 года" Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
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