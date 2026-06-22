В КСИР назвали последствия для Израиля, если ЦАХАЛ не уйдет с юга Ливана

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Израильских военных ждет повторение событий 2000 года, если они не покинут юг Ливана сами, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани.

Как уточняет телеканал, под "эпической историей 2000 года" Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад.